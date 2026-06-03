Fonseka nije uspeo da treći put preokrene meč na Rolan Garosu: Zverev dobio protivnika u polufinalu

Danas pre 6 sati  |  V. R.
Fonseka nije uspeo da treći put preokrene meč na Rolan Garosu: Zverev dobio protivnika u polufinalu

Češki teniser Jakub Menšik pobedio je u četvrtfinalu Rolan Garosa Žoaa Fonseku iz Brazila rezultatom 6:4, 6:3, 7:6.

Menšik je odlično započeo meč i nije dozvolio nijednu brejk priliku protivniku u prvom setu, a s druge strane iskoristio svoju drugu brejk šansu i u petom gemu oduzeo servis rivalu. Skoro isti scenario je viđen i u drugom setu. Ponovo Menšik, dolazi do brejka u petom gemu i sigurno čuva svoje servis gemove. Ovog puta je uspeo i da zatvori set brejkom, pa je osvojio drugi deo igre rezultatom 6:3 i došao na set do polufinala. Fonseka je u dva navrata na ovogodišnjem
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