Hitna pomoć: Biciklista teško povređen u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu

Danas pre 3 sata  |  Beta
Hitna pomoć: Biciklista teško povređen u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu

Jedan muškarac teško je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila u Beogradu, rečeno je Beti u Hitnoj pomoći.

Nezgoda se dogodila na uglu Višegradske ulice i Ulice kneza Miloša, pri čemu je povređen biciklista koji je prevezen u Urgentni centar. Dežurne ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 117 puta, od čega je 25 intervencija bilo na javnim mestima. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.
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