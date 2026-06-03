Nakon talačke krize i višesatne opsade, muškarac u Dortmundu se predao policiji

Muškarac, za koga se veruje da je državljanin Srbije, koji je juče u Dortmundu pucao na policajca a potom se zabarikadirao u stanu sa svoje troje dece, predao se jutros policiji nakon višesatnih pregovora, javljaju nemački mediji, a pernosi RTS.

Policija je saopštila da je 51-godišnji osumnjičeni oko 3.30 časova dobrovoljno izašao iz zgrade, nakon čega je uhapšen bez pružanja otpora, preneo je „Špigel“. Troje dece koja su se nalazila u stanu nisu povređena. Policajac koji je pogođen u incidentu zadobio je lakše povrede, zahvaljujući panciru koji je nosio. Incident je počeo sinoć kada je supruga osumnjičenog pozvala policiju i zatražila pomoć. Po dolasku policijskih službenika u stambeno-poslovnu zgradu u