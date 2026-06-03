Novak Đoković se oglasio zbog vernika ispred Hrama Svetog Save: „Presveta Bogorodice, moli se za nas grešnike sada i u času smrti naše“

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je eliminisan sa Rolan Garosa, a trenutno se u Crnoj Gori priprema za Vimbldon.

Novak se oglasio na društvenim mrežama podelivši video koji je objavila stranica posvećena Hramu Svetog Save u Beogradu. Na snimku se vide „reke“ vernika koji danima dolaze da bi se poklonili pojasu Presvete Bogorodice donetom iz manastira Vatoped sa Svete Gore. Novak Đokov ić je uz video ostavio i komentar. – Presveta Bogorodice, moli se za nas grešnike sada i u času smrti naše. Bog je sa tobom i kada niko nije. Nema veće sile od božanske – napisao je Đoković.