Policija pronašla improvizovani kamp sa iregularnim migrantima u okolini Beograda

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova pronašli su u okolini Beograda improvizovani kamp i pet iregularnih migranata za koje se sumnja da su državljani Avganistana, saopštio je danas MUP Srbije.

U koordinisanoj akciji učestvovali su pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Policijske uprave za grad Beograd, Žandarmerije i Uprave za tehniku. Pronađeni migranti dovedeni su u Upravu za strance Policijske uprave za grad Beograd. Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa tim slučajem, navodi se u saopštenju MUP.