Rojters: Kriza između obaveštajnih agencija u SAD

Danas pre 2 sata  |  FoNet
Rojters: Kriza između obaveštajnih agencija u SAD
Centralna obaveštajna agencija (CIA) Sjedinjenih Američkih Država (SAD) prestala je da doprinosi nekim obaveštajnim procenama, uključujući i one koje se odnose na rat sa Iranom, a koje proizvodi kancelarija direktora nacionalne obaveštajne službe (ODNI), zbog sporova oko razmene podataka i nadležnosti, prenosi danas u ekskluzivnom izveštaju Rojters. Prema navodima tih izvora, sukobi između CIA i ODNI traju više od godinu dana i doveli su do poremećaja u saradnji na
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