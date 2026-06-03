Rojters: Kriza između obaveštajnih agencija u SAD

Centralna obaveštajna agencija (CIA) Sjedinjenih Američkih Država (SAD) prestala je da doprinosi nekim obaveštajnim procenama, uključujući i one koje se odnose na rat sa Iranom, a koje proizvodi kancelarija direktora nacionalne obaveštajne službe (ODNI), zbog sporova oko razmene podataka i nadležnosti, prenosi danas u ekskluzivnom izveštaju Rojters. Prema navodima tih izvora, sukobi između CIA i ODNI traju više od godinu dana i doveli su do poremećaja u saradnji na