Talačka kriza u Dortmundu: Državljanin Srbije se nakon pucanja na policajca zabarikadirao u kući s dvoje dece

Danas pre 3 sata  |  A. M.
Talačka kriza u Dortmundu: Državljanin Srbije se nakon pucanja na policajca zabarikadirao u kući s dvoje dece

Muškarac se u utorak uveče zabarikadirao u stanu u dortmundskoj četvrti Hehšten.

Prema informacijama lista BILD, u pitanju je 51-godišnji državljanin Srbije koji je navodno uzeo dvoje dece za taoce, a prethodno je ranio jednog policajca pucnjem iz vatrenog oružja. Policajac je nosio zaštitni prsluk, pa je zahvaljujući tome zadobio samo lakše povrede. Državljanin Srbije je prethodno divljao u jednom restoranu, mahao palicom, pretio gostima i prskao ih biber-sprej. Nakon toga je pobegao automobilom. Kada je policija, po pozivu žene koja je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(Foto) Srbin (51) se zabarikadirao naoružan u kući sa 3 ćerke?! Novi detalji talačke krize u Nemačkoj: Majka devojčica ispred…

(Foto) Srbin (51) se zabarikadirao naoružan u kući sa 3 ćerke?! Novi detalji talačke krize u Nemačkoj: Majka devojčica ispred objekta, i ona srpska državljanka

Blic pre 1 sat
Šok detalji! Srbin kao taoce drži tri svoje ćerke: Situacija u Nemačkoj i dalje napeta!

Šok detalji! Srbin kao taoce drži tri svoje ćerke: Situacija u Nemačkoj i dalje napeta!

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Ne možemo sve da ih oborimo

Ne možemo sve da ih oborimo

Politika pre 17 minuta
Varnice u odnosima SAD i Izraela! Rubio: Netanjahuov plan za zauzimanje 70 odsto Gaze nije deo Trampovog plana

Varnice u odnosima SAD i Izraela! Rubio: Netanjahuov plan za zauzimanje 70 odsto Gaze nije deo Trampovog plana

Kurir pre 1 sat
Iluzija je da posle mira u Ukrajini Rusija neće nastaviti hibridni rat: Predsednik države EU

Iluzija je da posle mira u Ukrajini Rusija neće nastaviti hibridni rat: Predsednik države EU

Kurir pre 1 sat
U Kurskoj i Belgorodskoj oblasti prodaja benzina po vozilu ograničena na 20 litara

U Kurskoj i Belgorodskoj oblasti prodaja benzina po vozilu ograničena na 20 litara

Politika pre 1 sat
Ukrajini se javljaju ruske porodice, koje traže nestale vojnike

Ukrajini se javljaju ruske porodice, koje traže nestale vojnike

Politika pre 52 minuta