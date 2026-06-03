Talačka kriza u Dortmundu: Državljanin Srbije se nakon pucanja na policajca zabarikadirao u kući s dvoje dece

Muškarac se u utorak uveče zabarikadirao u stanu u dortmundskoj četvrti Hehšten.

Prema informacijama lista BILD, u pitanju je 51-godišnji državljanin Srbije koji je navodno uzeo dvoje dece za taoce, a prethodno je ranio jednog policajca pucnjem iz vatrenog oružja. Policajac je nosio zaštitni prsluk, pa je zahvaljujući tome zadobio samo lakše povrede. Državljanin Srbije je prethodno divljao u jednom restoranu, mahao palicom, pretio gostima i prskao ih biber-sprej. Nakon toga je pobegao automobilom. Kada je policija, po pozivu žene koja je