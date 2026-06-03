Vlade Divac izneo predviđanje o pobedniku Svetskog prvenstva i otkrio: Navijaću za Bosnu i Hercegovinu

Proslavljeni košarkaš Vlade Divac gostovao je u podkastu Bajrona Skota pod nazivom „Fast Break“.

Čuveni NBA as je pored raznih košarkaških tema govorio i o predstojećem Svetskom prvenstvu u fudbalu. – Navijaću, ne za svoju zemlju, već za naše komšije, Bosnu. Iznenadili su Italiju u kvalifikacijama i biće sjajno gledati ih na Svetskom prvenstvu – istakao je Divac u podkastu Bajrona Skota pod nazivom „Fast Break“. Nekadašnji predsednik Olimpijskog komiteta Srbije bio je dosta siguran prilikom predikcije budućeg šampiona. – Brazil osvaja Svetsko prvenstvo. U