Zabrane se vraćaju kao bumerang: Da li su izmene pravilnika Direktorata usmerene protiv Viz Era?

Danas pre 4 sati  |  Suzana Peljto
Zabrane se vraćaju kao bumerang: Da li su izmene pravilnika Direktorata usmerene protiv Viz Era?

Direktorat za civilno vazduhoplovstvo izmenio je u martu ove godine Pravilnik o izdavanju odobrenja stranom avio-prevozniku za obavljanje međunarodnog javnog avio-prevoza sa Srbijom, na šta je reagovala mađarska kompanija Viz Er (Wizz Air), uz tvrdnju da bi nove izmene mogle da primoraju kompaniju da obustavi bazne operacije u Beogradu.

Kako je za Danas naveo novinar portala Exyuaviation Luka Popović, izmena na koju je Viz Er reagovao nalazi se u članu 3 Pravilnika. Prema njegovim rečima, ukoliko bi se nova odredba tumačila doslovno, mogla bi da ima značajne posledice po poslovni model Viz Era, koji ima avione bazirane u Srbiji. Popović objašnjava da ta odredba u praksi znači da bi Viz er mogao da obavlja letove po modelu Madrid – Beograd – Madrid ili Dortmund – Beograd – Dortmund, ali da bi bilo
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Direktorat: Nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo na saobraćaj

Direktorat: Nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo na saobraćaj

Forbes pre 4 sati
Viz er optužuje državu da mu ugrožava poslovanje u Srbiji, Direktorat kaže - regulatorne izmene ne ograničavaju pravo…

Viz er optužuje državu da mu ugrožava poslovanje u Srbiji, Direktorat kaže - regulatorne izmene ne ograničavaju pravo saobraćaja avio-prevoznicima

N1 Info pre 4 sati
Direktorat: Nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Srbije i EU

Direktorat: Nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Srbije i EU

Biznis.rs pre 4 sati
Direktorat civilnog vazduhoplovstva: Nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Srbije i država…

Direktorat civilnog vazduhoplovstva: Nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Srbije i država članica EU

Kurir pre 4 sati
Wizz Air tvrdi da vlast u Srbiji pokušava da ga potisnu iz Beograda - Direktorat uzvraća da nijednom avioprevozniku nije…

Wizz Air tvrdi da vlast u Srbiji pokušava da ga potisnu iz Beograda - Direktorat uzvraća da nijednom avioprevozniku nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Srbije i EU

Ekapija pre 4 sati
Viz er: Srbija krši obaveze i gura nas iz Beograda

Viz er: Srbija krši obaveze i gura nas iz Beograda

In medija pre 4 sati
Vizer optužuje srpske vlasti za diskriminaciju, iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva napominju da nikome nije uskraćeno…

Vizer optužuje srpske vlasti za diskriminaciju, iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva napominju da nikome nije uskraćeno pravo da leti

Insajder pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MadridDortmundMađarska

Ekonomija, najnovije vesti »

Mimović uputio pismo o namerama za kupovinu vlasništva u NIS-u Gaspromu i Gaspromnjeftu

Mimović uputio pismo o namerama za kupovinu vlasništva u NIS-u Gaspromu i Gaspromnjeftu

Danas pre 2 sata
Vozači od sutra jednim TAG-om plaćaju putarinu u Srbiji i Republici Srpskoj

Vozači od sutra jednim TAG-om plaćaju putarinu u Srbiji i Republici Srpskoj

Insajder pre 6 minuta
Magarci kao terapija: Pacijenti u psihijatrijskoj bolnici kod Pariza brinu o životinjama i oporavljaju se

Magarci kao terapija: Pacijenti u psihijatrijskoj bolnici kod Pariza brinu o životinjama i oporavljaju se

Radio 021 pre 42 minuta
Eksplodirao interes za solare

Eksplodirao interes za solare

SEEbiz pre 16 minuta
HOK: potrebno je zaštititi interese paušalnih obrtnika

HOK: potrebno je zaštititi interese paušalnih obrtnika

SEEbiz pre 26 minuta