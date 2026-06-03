Zabrane se vraćaju kao bumerang: Da li su izmene pravilnika Direktorata usmerene protiv Viz Era?

Direktorat za civilno vazduhoplovstvo izmenio je u martu ove godine Pravilnik o izdavanju odobrenja stranom avio-prevozniku za obavljanje međunarodnog javnog avio-prevoza sa Srbijom, na šta je reagovala mađarska kompanija Viz Er (Wizz Air), uz tvrdnju da bi nove izmene mogle da primoraju kompaniju da obustavi bazne operacije u Beogradu.

Kako je za Danas naveo novinar portala Exyuaviation Luka Popović, izmena na koju je Viz Er reagovao nalazi se u članu 3 Pravilnika. Prema njegovim rečima, ukoliko bi se nova odredba tumačila doslovno, mogla bi da ima značajne posledice po poslovni model Viz Era, koji ima avione bazirane u Srbiji. Popović objašnjava da ta odredba u praksi znači da bi Viz er mogao da obavlja letove po modelu Madrid – Beograd – Madrid ili Dortmund – Beograd – Dortmund, ali da bi bilo