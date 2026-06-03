Novi napad na Srbe: Branio je sina, a Albanci ga pretukli! Krvav je završio u bolnici

Dnevnik pre 1 sat
Novi napad na Srbe: Branio je sina, a Albanci ga pretukli! Krvav je završio u bolnici

Kada je Sveta prišao da odbrani sina, Albanac je uzeo drvo i nekoliko puta ga udario.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je danas da je Svetu Milkić iz sela Binač u Kosovskom Pomoravlju pretukao lokalni Albanac kada je pokušao da odbrani svog sina od napadača, što kako su naveli, ukazuje na sve osetljiviju bezbednosnu atmosferu na prostoru Kosova i Metohije i sve intenzivnije i agresivnije napade na Srbe. Ovom incidentu prethodio je verbalni, a zatim i fizički napad muškarca albanske nacionalnosti na sina Svete Milkića, a kada je čovek
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