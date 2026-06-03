Penjaroja uoči finala ABA lige protiv Dubaija: „Očekivanja su velika, igramo protiv veoma kvalitetnog protivnika"

BEOGRAD: Očekivanja su velika, jer igramo protiv veoma kvalitetnog protivnika, koji iza sebe ima odličnu sezonu, izjavio je trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja uoči prvog meča finala plej-ofa regionalne ABA lige protiv Dubaija.

Košarkaši Dubaija dočekaće sutra od 18 časova na svom terenu ekipu Partizana u prvoj utakmici finala plej-ofa regionalnog takmičenja. "Dubai u svom sastavu ima mnogo talentovanih igrača i sigurno nas očekuje veliki izazov. Mislim da smo spremni za finale i za ono što nas očekuje. Naravno, želimo da dođemo do što više pobeda i ostvarimo krajnji cilj, ali u ovom trenutku sav fokus je na prvoj utakmici. Važno je da odigramo kvalitetan meč i pokušamo da napravimo prvi