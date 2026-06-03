Sjajan početak Srbije u Ligi nacija: Naše odbojkašice ubedljive protiv Tajlanda

Dnevnik pre 1 sat
Sjajan početak Srbije u Ligi nacija: Naše odbojkašice ubedljive protiv Tajlanda

Ubedljivom pobedom nad Tajlandom odbojkašice Srbije startovale su u Ligi nacija – 3:0 (26:24, 25:22, 25:19).

Srpkinje prvu sedmicu Lige nacija igraju u kineskom Nanđingu. Iako su lako izašle na kraj s prvim rivalom, sledeći je već veći izazov jer se sastaju s Poljskom u petak u 13.30 časova. Ekipu selektora Zorana Terzića do prvog trijumfa predvodile su Uzelac sa 17 poena, Zubić koja je upisala 13, a dvocifrene su još bile Hena Kurtagić sa 11 i kapiten Maja Aleksić sa 10 poena.
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