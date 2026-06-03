“Želim da se povučem iz tenisa sad” Sabalenka ljuta na sebe: Ušla sam u neku mračnu rupu

PARIZ: Beloruska teniserka Arina Sabalenka rekla je posle eliminacije sa Rolan Garosa da je tokom meča ušla u neku mračnu rupu i da posle nije mogla da se vrati na pravi put

Ruskinja Dijana Šnajder je pobedila Sabalenku posle preokreta rezultatom 2:1 (3:6, 7:5, 6:0), posle dva časa i 13 minuta igre. Kod vođstva 5:3 u drugom setu Sabalenka je servirala za pobedu, ali je onda nanizala 10 izgubljenih bodova pa se 22-godišnja Ruskinja plasirala u polufinale. "Nemam misli, nemam emocije. Želim da se povučem iz tenisa sad. Nadam se da ću se za nekoliko dana vratiti na pravi put mentalno", rekla je Beloruskinja posle meča na konferenciji za