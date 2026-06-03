Aerodrom u Tivtu negira da je objavio spisak putnika na letu iz Beograda

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews
Aerodrom u Tivtu negira da je objavio spisak putnika na letu iz Beograda

Uprava policije Crne Gore saopštila je da je zabranila ulazak i vratila 87 državljana Srbije koji su jutros doputovali čarter letom u Tivat, navodeći da bi njihovo prisustvo predstavljalo rizik po unutrašnju i nacionalnu bezbednost države.

Nakon toga, pojedini mediji objavili su navodni spisak putnika sa imenima pojedinaca, ali su iz Aerodroma Tivat demantovali da su dostavljali bilo kakve podatke medijima, odbacujući navode da su izvor objavljenog spiska. Iz Aerodroma Crna Gora saopštili su nam da oni nisu dostavljali medijima spisak putnika sa današnjeg čarter leta Beograd-Tivat. Da podsetimo brojni mediji u Crnoj Gori danas su objavili imena svih 87 putnika, što je u suprotnosti sa zaštitom ličnih
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