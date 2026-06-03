Arakči: Ako Izrael napadne Bejrut, to će dovesti do potpunog obnavljanja rata

Ukoliko Izrael bude napao Bejrut, to će značiti potpuno obnavljanje rata, izjavio je danas iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakači. "Svaki napad na Bejrut imaće teške posledice i dovesti do potpunog obnavljanja rata.

U trenutku kada je Izrael pretio da će napasti predgrađa Bejruta, zauzeli smo odlučan stav i iranske oružane snage su stavljene u punu pripravnost za kontranapad", rekao je Arakči, prenosi agencija Tasnim. Prethodno je Izrael zapretio da će pokrenuti vazdušne napade na južna predgrađa Bejruta u okviru produbljene invazije na Liban, dok je američki predsednik Donald Tramp rekao da je i od Izraela i od libanske grupe Hezbolah dobio uverenja da će prestati sa borbama.