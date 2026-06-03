Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije: Novi pravilnik nikome ne uskraćuje prava

Euronews pre 36 minuta  |  Autor: Tanjug
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije: Novi pravilnik nikome ne uskraćuje prava
Nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Srbije i država članica Evropske unije, niti pravo otvaranja novih linija u skladu sa važećim međunarodnim sporazumima, saopštio je danas Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije povodom medijskih navoda u vezi sa izmenama regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva. "Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije svoje nadležnosti obavlja profesionalno, nepristrasno i u skladu sa
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