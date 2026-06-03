Kancelarija za KiM: Srbin na Kosovu pretučen dok je pokušao da odbrani sina od napadača

Euronews pre 35 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Kancelarija za KiM: Srbin na Kosovu pretučen dok je pokušao da odbrani sina od napadača

Sveta Milkić iz sela Binač u Kosovskom Pomoravlju teško je povređen nakon što je, kako se navodi u saoptešnju Kancelarije za KiM, fizički napadnut kada je pokušao da zaštiti svog sina od napada muškarca albanske nacionalnosti.

Kako dodaju, ovom incidentu prethodio je verbalni, a zatim i fizički napad muškarca albanske nacionalnosti na sina Svete Milkića. "Kada je otac prišao da zaštiti sina, napadač je uzeo drvo i više puta ga udario, nakon čega je pobegao sa lica mesta", navode. Kako dodaju, povređeni Sveta Milkić prebačen je u bolnicu gde su mu konstatovane povrede i izvršeno ušivanje i saniranje rana. Slučaj je prijavljen nadležnoj policiji. Iz Kancelarije za KiM isitču da je reč o
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