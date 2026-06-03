MOL zatražio od OFAC-a dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini NIS-a

Mađarska kompanija MOL zatražila je danas od američke Kancelarije za kontrolu strane imovine OFAC dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini ruskog udela u NIS-u, izjavila je u Sankt Peterburgu ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović.

Đedović Handanović je danas u Sankt Peterburgu razgovarala sa predsednikom Upravnog odbora Gasprom Njefta, Aleksandrom Djuokvim o saradnji Srbije i Rusije u rešavanju pitanja Naftne industrije Srbije. "Srbija se već godinu i po dana bori sa krizom u naftnom sektoru usled sankcija Naftnoj industriji Srbije, dok traju pregovori o kupoprodaji između vlasnika Gasprom njefta i mađarskog MOL-a kao kupca. Podnesen je nov zahtev američkoj Kancelariji za kontrolu strane