MOL zatražio od OFAC-a dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini NIS-a

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
MOL zatražio od OFAC-a dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini NIS-a

Mađarska kompanija MOL zatražila je danas od američke Kancelarije za kontrolu strane imovine OFAC dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini ruskog udela u NIS-u, izjavila je u Sankt Peterburgu ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović.

Đedović Handanović je danas u Sankt Peterburgu razgovarala sa predsednikom Upravnog odbora Gasprom Njefta, Aleksandrom Djuokvim o saradnji Srbije i Rusije u rešavanju pitanja Naftne industrije Srbije. "Srbija se već godinu i po dana bori sa krizom u naftnom sektoru usled sankcija Naftnoj industriji Srbije, dok traju pregovori o kupoprodaji između vlasnika Gasprom njefta i mađarskog MOL-a kao kupca. Podnesen je nov zahtev američkoj Kancelariji za kontrolu strane
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