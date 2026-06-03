SAD predložile nove carine na uvoz iz 60 ekonomija zbog prisilnog rada

Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa predložila je uvođenje dodatnih carina od 10 i 12,5 odsto na uvoz iz 60 ekonomija nakon što je utvrđeno da njihovi propusti u ograničavanju trgovine robom proizvedenom prinudnim radom predstavljaju nerazumnu praksu koja ograničava američku trgovinu.

Predlog je objavila Kancelarija američkog trgovinskog predstavnika (USTR) u okviru istrage o "nefer trgovinskim praksama", preneo je Rojters. Reč je o najnovijem nalazu administracije, koja nastoji da obnovi vanredne carine ukinute odlukom Vrhovnog suda SAD u februaru. Prema predlogu, dodatne carine od 10 odsto bile bi uvedene na uvoz iz Kanade, Ekvadora, Evropske unije, Meksika, Pakistana, Argentine, Bangladeša, Kambodže, El Salvadora, Gvatemale, Malezije,