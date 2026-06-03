Veličanstveni snimci: Više od 580.000 vernika poklonilo se pred Pojasom Presvete Bogorodice, hiljade ljudi i dalje čeka
Euronews pre 22 minuta | Autor: Euronews Srbija
U Hramu Svetog Save na Vračaru, pred Časnim Pojasom Presvete Bogorodice, do sada se poklonilo preko 580.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.
Svetinja je u Srbiju stigla 20. maja, uoči praznika Vaznesenja Gospodnjeg (Spasovdana), a danas je već 14. dan kako se nalazi među srpskim narodom. Redovi ispred Hrama su ogromni i neprestani, uprkos kiši i velikoj vrućini koja je vladala ovih dana, interesovanje vernika ne jenjava. O tome najbolje svedoče snimci zabeleženi dronom, koji prikazuju duge kolone ljudi u okolnim ulicama oko Hrama. Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Euronews