MOL zatražio dodatnih 30 dana od OFAK-a za pregovore o NIS-u

Forbes pre 6 sati  |  Agencije
MOL zatražio dodatnih 30 dana od OFAK-a za pregovore o NIS-u
Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović rekla je danas da se nastavljaju aktivni pregovori ruskog „Gasprom njefta“ i mađarske kompanije MOL u vezi sa budućim rešenjem za Naftnu industriju Srbije (NIS). „Mađarska strana je tražila dodatno vreme za završetak razgovora – potvrdio je i predsednik Upravnog odbora Gasprom njefta Aleksandar Djukov“, rekla je ministarka za RTS u Sankt Peterburgu gde će učestvovati na Međunarodnom ekonomskom
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