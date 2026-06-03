MOL zatražio dodatnih 30 dana od OFAK-a za pregovore o NIS-u

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović rekla je danas da se nastavljaju aktivni pregovori ruskog „Gasprom njefta“ i mađarske kompanije MOL u vezi sa budućim rešenjem za Naftnu industriju Srbije (NIS). „Mađarska strana je tražila dodatno vreme za završetak razgovora – potvrdio je i predsednik Upravnog odbora Gasprom njefta Aleksandar Djukov“, rekla je ministarka za RTS u Sankt Peterburgu gde će učestvovati na Međunarodnom ekonomskom