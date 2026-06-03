VREME SE DRAMATIČNO MENJA: Sunce ujutru, a popodne pljuskovi, grmljavina i moguća pojava grada – evo kakva prognoza očekuje Srbiju i Niš

Glas juga pre 29 minuta
VREME SE DRAMATIČNO MENJA: Sunce ujutru, a popodne pljuskovi, grmljavina i moguća pojava grada – evo kakva prognoza očekuje…
U većem delu zemlje, kao i u Nišu, pre podne biće uglavnom suvo uz sunčane intervale, dok se posle podne, uveče i tokom noći očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće i vremenske nepogode sa većom količinom padavina za kratko vreme, pojavom grada i pojačanim vetrom. Vetar će biti slab i umeren, južnog i jugozapadnog pravca. Najniža temperatura u Nišu kretaće se oko 14 stepeni, dok se najviša dnevna očekuje oko 29 stepeni Celzijusa.
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