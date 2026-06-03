Zdravko Ponoš: Diplomci iz Čacilenda kao Vučićeva prethodnica

General Zdravko Ponoš, predsednik Srbija centra (SRCE), izjavio je, povodom zabrane ulaska u Crnu Goru grupi od 90 osoba koji su iz Srbije čarter letom sleteli na Aerodrom Tivat, da je Aleksandar Vučić uznapredovao od 2015. kad je slao nenajavljenu policijsku prethodnicu u Srebrenicu, pa bio hrabar.

Sad poslao u prethodnicu svoje diplomce iz Ćacilenda da u Tivtu skandiraju „Aco Srbine“. Naravno sa instruktorima. Generalna noćna proba bila na Surčinu kad se vraćao iz Kine. Gde da propusti priliku da, dok je u Tivtu, zagadi odnose sa Crnom Gorom. Treba mu da za unutrašnju upotrebu kako bi tom kavgom prekrio sav ovaj haos koji je napravio u Srbiji. A i voli da se bahati na račun komšija. Skoro onoliko koliko uživa dok se ulizuje Trampu i Siju, izjavio je Ponoš i