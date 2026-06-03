Danas promenljivo i toplo, popodne pljuskovi, grmljavina i moguć grad

U Srbiji će danas pre podne biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvim vremenom, dok se od sredine dana očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina.

Meteorolozi upozoravaju da su lokalno moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene većom količinom padavina, gradom i jakim vetrom u zoni najintenzivnijih pljuskova. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar, dok će u planinskim predelima povremeno biti i jak. Jutarnja temperatura kretaće se od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni Celzijusa. Upozorenje na grmljavinu i grad Republički hidrometeorološki zavod upozorava na lokalnu pojavu