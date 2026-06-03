Novi smrtonosni napad u zoni sukoba: Dron razneo autobus sa putnicima

Najmanje sedam osoba poginulo je u napadu dronom na autobus u delu Donjecke oblasti koji se nalazi pod ruskom kontrolom, saopštile su lokalne proruske vlasti.

Prema tvrdnjama Denisa Pušilina, zvaničnika kojeg je Moskva postavila na čelo regiona, autobus je pogođen u ranim jutarnjim časovima dok je saobraćao na liniji između Moskve i Simferopolja na Krimu. Kako je naveo, u vozilu su se u trenutku napada nalazili putnici koji su stradali na licu mesta. Donjecka oblast i dalje predstavlja jedno od najaktivnijih ratnih područja u Ukrajini, gde se borbena dejstva i napadi nastavljaju uprkos ruskoj kontroli nad pojedinim