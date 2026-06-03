Uhapšen L.B. (24): Nožem izbo ženu i njenog dedu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uKragujevcu, efikasnom akcijom, uhapsili su L.

B. (24) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško ubistvo u pokušaju i teška telesna povreda. Sumnja se da je on juče, oko 19.30 časova, u porodičnoj kući u Kragujevcu, nožem više puta ubo dvadesetdvogodišnju bivšu emotivnu partnerku i njenog šezdesetšestogodišnjeg dedu. Takođe, sumnja se da je gurnuo i njenu sedamdesetjednogodišnju babu koja je tom prilikom pala i zadobila teške telesne povrede. Osumnjičeni je potom pobegao