Uhapšen L.B. (24): Nožem izbo ženu i njenog dedu
Infozija pre 44 minuta
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uKragujevcu, efikasnom akcijom, uhapsili su L.
B. (24) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško ubistvo u pokušaju i teška telesna povreda. Sumnja se da je on juče, oko 19.30 časova, u porodičnoj kući u Kragujevcu, nožem više puta ubo dvadesetdvogodišnju bivšu emotivnu partnerku i njenog šezdesetšestogodišnjeg dedu. Takođe, sumnja se da je gurnuo i njenu sedamdesetjednogodišnju babu koja je tom prilikom pala i zadobila teške telesne povrede. Osumnjičeni je potom pobegao