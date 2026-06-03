Viz er: Srbija krši obaveze i gura nas iz Beograda

Mađarska niskotarifna avio-kompanija Viz er (Wizz Air) je danas saopštila da osuđuje plan vlasti Srbije da prekrše svoje obaveze prema Evropi sprovođenjem mera usmerenih na to da se ta kompanija primora da novembra 2026. godine obustavi operacije svoje baze na beogradskom Međunarodnom aerodromu „Nikola Tesla“.

–Njihovi postupci predstavljaju proračunat napad na fer konkurenciju, izbor potrošača, povezanost i hiljade radnih mesta u Srbiji, kao i nesporno kršenje obaveza zemlje iz Sporazuma o zajedničkom evropskom vazduhoplovnom prostoru – ocenio je Viz er. Kompanija je navela da je od 2010. godine značajno ulagala u Srbiji, doprinoseći ekonomiji zemlje s više stotina miliona evra, uz prevoz više od 14 miliona putnika i podršku turizmu, trgovini i zapošljavanju širom