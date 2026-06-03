AFET o usvojenom izveštaju o Srbiji: Svako značajno nazadovanje da se odrazi na finansijsku podršku

Članovi Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta (AFET) zatražili su od Evropske komisije da se svako značajno nazadovanje u tempu i intenzitetu reformi u Srbiji odrazi na finansijsku podršku koju Evropska unija (EU) pruža Beogradu putem instrumenata za pretpristupno finansiranje, saopštio je AFET.

Foto: Unsplash/Carl Campbell U danas usvojenom izveštaju o Srbiji, koji je sastavio izvestilac Tonino Picula, članovi AFET su upozorili da se u postupcima vlade u Beogradu često ne vidi da je članstvo u EU njen strateški cilj, iako ona to i dalje tvrdi, piše u saopštenju. "Evroposlanici iz AFET identifikuju konstantni jaz između usklađivanja zakonodavstva Srbije sa pravilima EU i efikasnog sprovođenja reformi, što nastavlja da potkopava napredak Srbije ka članstvu