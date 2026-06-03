Evropski indeksi u minusu, nafta Brent poskupela na skoro 98$, SAD najavljuju carine

Evropske berze su danas u padu, nafta Brent je poskupela na skoro 98 dolara po barelu, dok su tržišta pod pritiskom zbog namere Sjedinjenih Američkih Država da uvedu nove carine za 60 trgovinskih partnera, uključujući Evropsku uniju, Kinu i Japan.

Foto: AP Photo/Damian Dovarganes Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, cena sirove nafte je porasla za 2,31 odsto na 95,906 dolara, a nafte Brent za 2,01 odsto na 97,832 dolara. Nemački DAX je u padu za 0,77 odsto, kao i francuski CAC 40, za 0,46 odsto, FTSE 100 za 0,31 odsto, a moskovski MOEX za 0,15 odsto. Prema predlogu Vašingtona, dodatne carine mogle bi da dostignu 12,5 odsto za zemlje koje, prema oceni Vašingtona, nisu preduzele dovoljno mera kako bi sprečile