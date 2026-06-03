Međusobni napadi Rusije i Ukrajine: Dronovi ciljali Sankt Peterburg i Tambovsku oblast, stradali civili na obe strane

Insajder pre 47 minuta  |  Tanjug
Međusobni napadi Rusije i Ukrajine: Dronovi ciljali Sankt Peterburg i Tambovsku oblast, stradali civili na obe strane

Najmanje tri osobe su poginule, a više ih je povređeno u međusobnim napadima u kojima je ukrajinska strana dronovima ciljala industrijska i naftna postrojenja u unutrašnjosti Rusije, dok su ruske snage tokom noći izvršile udare na Herson.

A plume of black smoke is seen over the port of St. Petersburg, Russia, Wednesday, June 3, 2026, after a Ukrainian drone attack. (AP Photo) Ukrajina je napala tokom noći najveći ruski naftni terminal na Baltičkom moru, u Sankt Peterburgu, i vojni pogon u ruskoj Tambovskoj oblasti, preneli su ruski mediji. Prema pisanju lokalnih novina "Bumaga", eksplozije su se čule u Admiraltejskom, Vasileostrovskom, Primorskom i Krasnoselskom okrugu Sankt Peterburga. U Kirovskom
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