Nevreme zahvatilo Hrvatsku, narandžasti meteoalarm za riječku i splitsku regiju

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za danas žuta upozorenja za veći deo Hrvatske zbog grmljavine i jakog vetra, dok su za riječku i splitsku regiju na snazi narandžasta upozorenja zbog izraženijih vremenskih nepogoda.

Foto: FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ LANA SLIVAR DOMINIĆ/ nr Prema prognozi, Hrvatsku očekuje pretežno oblačno vreme sa povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom, preneo je Indeks. Najnestabilnije prilike očekuju se na Jadranu i u priobalnim područjima, gde su mogući obilniji pljuskovi, grmljavina i veće količine padavina. U jutarnjim satima na istoku zemlje i na jugu očekuju se kraći sunčani periodi, dok se tokom večeri i noći sa zapada predviđa postepeno