Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta danas glasa o Piculinom izveštaju o Srbiji

Spoljnopolitički odbor (AFET) Evropskog parlamenta glasaće danas, 3. juna, o izveštaju o Srbiji u kojem je izvestilac EP za Srbiju, Tonino Picula, ukazao da su reforme vezane za proces pristupanja EU značajno usporene ili unazađene, posebno u oblasti vladavine prava i demokratije. Nacrt izveštaja, na koji je nakon predstavljanja u EP podnet ukupno 531 amandman, obuhvata događaje iz 2025, kao i novije događaje, uključujući misiju Odbora za spoljne poslove u Srbiji od 22. do 24. januara 2026. godine.

Evropski parlament, foto: Unsplash/Lucas S. Izvestilac EP za Srbiju Tonino Picula rekao je predstavljajući izveštaj, na sednici AFET 17. marta, da se u Srbiji od prethodnog izveštaja stanje dodatno pogoršalo i da je "situacija izrazito polarizovana i puna tenzija, a ukupni tempo pristupanja već godinama stagnira". Picula je ukazao da reforme vezane za proces pristupanja EU značajno usporene ili unazadjene, posebno u oblasti vladavine prava i demokratije i naglasio