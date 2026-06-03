Žiri 71. Sterijinog pozorja doneo odluku o dobitnicima Sterijinih nagrada

Insajder pre 1 sat  |  Tanjug
Žiri 71. Sterijinog pozorja doneo odluku o dobitnicima Sterijinih nagrada

Žiri Sedamdeset prvog Sterijinog pozorja doneo je odluku o dobitnicima Sterijinih nagrada, nakon što je od 26. maja do 2. juna video osam predstava u takmičarskoj selekciji, saopštili su danas organizatori tog pozorišnog festivala.

Pozorište, foto: Kilyan Sockalingum/Unsplash Žiri, u čijem su sastavu bili Andraš Urban, reditelj i predsednik žirija, Ksenija Radulović, teatrološkinja, Mirjana Gardinovački, glumica, Tatjana Dadić Dinulović, teoretičarka scenskog dizajna, i Dejan Dukovski, dramski pisac, doneo je tu odluku na završnoj sednici, održanoj u utorak, 2. juna. Sterijina nagrada za najbolju predstavu dodeljena je predstavi "Moje pozorište", autorskom projektu Borisa Liješevića, Ateljea
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