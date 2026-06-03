Je li ovo novi tip dijabetesa i kako pogrešna dijagnoza ugrožava pacijente

Južne vesti pre 1 sat
Je li ovo novi tip dijabetesa i kako pogrešna dijagnoza ugrožava pacijente

BBC World Service Doktori su rekli Noeli da ima dijabetes tipa 5, koji često pogađa teško neuhranjene mlade ljude Kad su doktori prvi put ubrizgali insulin Neoeli Mukumbi, verovali su da joj spasavaju život.

Umesto toga, ova 30-godišnjakinja iz Demokratske Republike Kongo kaže da se tokom lečenja osećala kao da umire. Noela, frizerka, dobila je dijagnozu dijabetesa tipa 1 2023. godine, ali kaže da nešto nije bilo u redu. Pošto je započela standardne svakodnevne injekcije insulina, ova majka dvoje dece kaže da je postala ošamućena i počela da gubi ravnotežu. Potom je jednog dana kolabirala. „U jednom trenutku sam slagala dečju odeću, a u drugom me je muž zatekao na podu
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Je li ovo novi tip dijabetesa i kako pogrešna dijagnoza ugrožava pacijente

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