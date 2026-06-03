Crvena zvezda potpisala "ol-raund" igrača! Radi se punom parom na Malom Kalemegdanu!

KK Crvena zvezda nastavlja da ulaže u budućnost i razvoj mladih talenata.

Novi član grupe perspektivnih igrača koji su dobili poverenje kluba je Jovan Bikić, koji je u ponedeljak potpisao svoj prvi profesionalni ugovor sa crveno-belima. Talentovani košarkaš, rođen 2008. godine, stavio je paraf na četvorogodišnji ugovor, čime je ozvaničena saradnja sa klubom u kojem je već prošao značajan deo svog košarkaškog razvoja. Bikić važi za jednog od najperspektivnijih igrača svoje generacije, a zahvaljujući svojim fizičkim predispozicijama i