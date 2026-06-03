Direktorat civilnog vazduhoplovstva: Nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Srbije i država članica EU

Kurir pre 1 sat
Direktorat civilnog vazduhoplovstva: Nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Srbije i država…
Povodom medijskih navoda u vezi sa izmenama regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije istiće da nijednom avio-prevoziocu nije uskraceno pravo obavljanja letova između Republike Srbije i država članica Evropske unije, niti pravo otvaranja novih linija u skladu sa važećim međunarodnim sporazumima. -Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije svoje nadležnosti obavlja profesionalno,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Direktorat: Nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo na saobraćaj

Direktorat: Nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo na saobraćaj

Forbes pre 1 sat
Viz er optužuje državu da mu ugrožava poslovanje u Srbiji, Direktorat kaže - regulatorne izmene ne ograničavaju pravo…

Viz er optužuje državu da mu ugrožava poslovanje u Srbiji, Direktorat kaže - regulatorne izmene ne ograničavaju pravo saobraćaja avio-prevoznicima

N1 Info pre 1 sat
Direktorat: Nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Srbije i EU

Direktorat: Nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Srbije i EU

Biznis.rs pre 1 sat
Zabrane se vraćaju kao bumerang: Da li su izmene pravilnika Direktorata usmerene protiv Viz Era?

Zabrane se vraćaju kao bumerang: Da li su izmene pravilnika Direktorata usmerene protiv Viz Era?

Danas pre 1 sat
Viz er: Srbija krši obaveze i gura nas iz Beograda

Viz er: Srbija krši obaveze i gura nas iz Beograda

In medija pre 1 sat
Wizz Air tvrdi da vlast u Srbiji pokušava da ga potisnu iz Beograda - Direktorat uzvraća da nijednom avioprevozniku nije…

Wizz Air tvrdi da vlast u Srbiji pokušava da ga potisnu iz Beograda - Direktorat uzvraća da nijednom avioprevozniku nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Srbije i EU

Ekapija pre 1 sat
Vizer optužuje srpske vlasti za diskriminaciju, iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva napominju da nikome nije uskraćeno…

Vizer optužuje srpske vlasti za diskriminaciju, iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva napominju da nikome nije uskraćeno pravo da leti

Insajder pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaEUDirektorat civilnog vazduhoplovstva

Ekonomija, najnovije vesti »

Humanitarna akcija EKO Serbia i Udruženja obolelih od multiplog mijeloma - Ispružite ruku za život

Humanitarna akcija EKO Serbia i Udruženja obolelih od multiplog mijeloma - Ispružite ruku za život

Auto magazin pre 32 minuta
Najskuplji hektar obradivog zemljišta u proseku 14.274 evra - u regionu Beograda, na jugu i istoku Srbije tek trećina tog…

Najskuplji hektar obradivog zemljišta u proseku 14.274 evra - u regionu Beograda, na jugu i istoku Srbije tek trećina tog iznosa

N1 Info pre 2 minuta
Badel 1862 pregovara s Fortenovom o preuzimanju Jamnice i ostalih tvrtki iz Grupe pića

Badel 1862 pregovara s Fortenovom o preuzimanju Jamnice i ostalih tvrtki iz Grupe pića

SEEbiz pre 12 minuta
Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Blic pre 43 minuta
Daniel Werner imenovan za novog regionalnog direktora servisa za Centralnu Evropu kompanije Exclusive Networks

Daniel Werner imenovan za novog regionalnog direktora servisa za Centralnu Evropu kompanije Exclusive Networks

BizLife pre 37 minuta