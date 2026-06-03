Direktorat civilnog vazduhoplovstva: Nijednom avio-prevozniku nije uskraćeno pravo obavljanja letova između Srbije i država članica EU

Povodom medijskih navoda u vezi sa izmenama regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije istiće da nijednom avio-prevoziocu nije uskraceno pravo obavljanja letova između Republike Srbije i država članica Evropske unije, niti pravo otvaranja novih linija u skladu sa važećim međunarodnim sporazumima. -Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije svoje nadležnosti obavlja profesionalno,