Emanuel Makron u četvrtak u Crnoj Gori: Svečani doček za predsednika Francuske na Cetinju

Kurir pre 3 sata
Emanuel Makron u četvrtak u Crnoj Gori: Svečani doček za predsednika Francuske na Cetinju

Predsednik Francuske Emanuel Makron boraviće u četvrtak, 4. juna 2026. godine, u zvaničnoj poseti Crnoj Gori, na poziv predsednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Kako je saopštila Kancelarija za odnose s javnošću predsednika Crne Gore, reč je o prvoj zvaničnoj poseti jednog predsednika Francuske Crnoj Gori, što ovom događaju daje poseban istorijski i politički značaj. "Poseta predsednika Makrona predstavlja potvrdu prijateljstva Crne Gore i Francuske, podrške evropskom putu naše države i uloge Crne Gore kao najnaprednije države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. U okviru programa posete, ispred rezidencije predsednika
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