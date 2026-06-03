Iluzija je da posle mira u Ukrajini Rusija neće nastaviti hibridni rat: Predsednik države EU

Kurir pre 1 sat  |  Beta)
Iluzija je da posle mira u Ukrajini Rusija neće nastaviti hibridni rat: Predsednik države EU
Predsednik Češke Petr Pavel upozorio je danas u debati sa djacima u Kunovicama da je iluzija da će Rusija odustati od hibridnih napada na evropske zemlje, jer i Češku, kao samu državu i kao članicu NATO pakta, Rusija označava za neprijatelja, a ponaša se kao imperija. "Rusija nas, kao državu i članicu NATO, označava za neprijatelja i naivno bi bilo da se pretvaramo da to nije tako. Rusija je zemlja koja se nažalost ponaša kao imperija i nastoji da zavlada i da
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