Novi detalji iz istrage ubistva na senjaku: Odbačena krivična prijava protiv trojice policijaca iz obezbeđenja Veselina Milića…

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je odbacilo krivičnu prijavu Uprave kriminalističke policije Služba za suzbijanje kriminaliteta MUP RS podnetu protiv trojice policijskih službenika B.M, S.S. i P.P. zbog po jednog krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i po jednog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela jer ne postoje osnovi sumnje da su izvršena krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti. Podsetimo, reč