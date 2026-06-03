Novi detalji iz istrage ubistva na senjaku: Odbačena krivična prijava protiv trojice policijaca iz obezbeđenja Veselina Milića

Kurir pre 7 minuta
Novi detalji iz istrage ubistva na senjaku: Odbačena krivična prijava protiv trojice policijaca iz obezbeđenja Veselina Milića…
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je odbacilo krivičnu prijavu Uprave kriminalističke policije Služba za suzbijanje kriminaliteta MUP RS podnetu protiv trojice policijskih službenika B.M, S.S. i P.P. zbog po jednog krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i po jednog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela jer ne postoje osnovi sumnje da su izvršena krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti. Podsetimo, reč
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