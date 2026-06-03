Otvorene prijave za 40. Beogradski maraton: Očekuje se više od 25.000 učesnika

Kurir pre 1 minut  |  Beograd.rs
Otvorene prijave za 40. Beogradski maraton: Očekuje se više od 25.000 učesnika
Otvorene su prijave za učešće na 40. Beogradskom maratonu, koji će se održati 17. i 18. aprila 2027. godine, saopšteno je iz „ Beogradskog maratona”. Jubilarno izdanje najmasovnije sportske manifestacije u Srbiji biće upisano u istoriju evropskog sporta, jer će Beograd istovremeno biti domaćin drugog po redu Evropskog prvenstva u uličnom trčanju. Rekreativci iz Srbije, Evrope i sveta imaće priliku da trče istom stazom u istom vikendu sa najboljim evropskim
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Evropsko prvenstvoBEOGRADSKI MARATON

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