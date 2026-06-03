Razbijena narko-mreža, uhapšen vođa kriminalne grupe: Zaplenjena gomila droge i keša, rasturali kokain i "travu" po Beogradu i Novom Sadu (foto)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M.

G. (27), koji se sumnjiči da je organizator kriminalne grupe, dok su osumnjičeni članovi ove kriminalne grupe, J. K. (23), A. P. (27), I. S. (25) D. S. (23) i S. P. (27), uhapšeni u prethodnom periodu prilikom istrage, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Za još jednim osumnjičenim članom ove