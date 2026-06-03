Sastavi za Svetsko prvenstvo - Grupa J: Argentina, Alžir, Austrija i Jordan - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!

Kurir pre 1 sat
Sastavi za Svetsko prvenstvo - Grupa J: Argentina, Alžir, Austrija i Jordan - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!

Sastavi reprezentacija u Grupi J na Svetskom fudbalskom prvenstvu, koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

ARGENTINA: Golmani: Emilijano Martines, Heronimo Rulji, Huan Muso; Odbrambeni igrači: Gonsalo Montijel, Nauel Molina, Lisandro Martines, Nikolas Otamendi, Leonardo Balerdi, Kristijan Romero, Nikolas Taljafiko, Fakundo Medina; Vezni igrači: Đovani Lo Selso, Leonardo Paredes, Rodrigo De Pol, Esekijel Palasios, Enco Fernandes, Aleksis Mek Alister, Valentin Barko; Napadači: Lionel Mesi, Nikolas Gonsales, Đulijano Simeone, Lautaro Martines, Hose Manuel Lopes, Hulijan
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Sastavi za Svetsko prvenstvo - Grupa I: Francuska, Senegal, Irak i Norveška - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!

Sastavi za Svetsko prvenstvo - Grupa I: Francuska, Senegal, Irak i Norveška - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!

Kurir pre 1 sat
Sastavi za Svetsko prvenstvo - Grupa H: Španija, Zelenortska Ostrva, Saudijska Arabija i Urugvaj - evo ko će predstavljati ove…

Sastavi za Svetsko prvenstvo - Grupa H: Španija, Zelenortska Ostrva, Saudijska Arabija i Urugvaj - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!

Kurir pre 1 sat
Sastavi za Svetsko prvenstvo - Grupa G: Belgija, Egipat, Iran i Novi Zeland - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!

Sastavi za Svetsko prvenstvo - Grupa G: Belgija, Egipat, Iran i Novi Zeland - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!

Kurir pre 1 sat
Sastavi za Svetsko prvenstvo - Grupa L: Engleska, Hrvatska, Gana i Panama - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!

Sastavi za Svetsko prvenstvo - Grupa L: Engleska, Hrvatska, Gana i Panama - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!

Kurir pre 1 sat
Sastavi za Svetsko prvenstvo - Grupa K: Portugal, DR Kongo, Uzbekistan i Kolumbija - evo ko će predstavljati ove…

Sastavi za Svetsko prvenstvo - Grupa K: Portugal, DR Kongo, Uzbekistan i Kolumbija - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!

Kurir pre 1 sat
Sastavi za Svetsko prvenstvo - Grupa F: Holandija, Japan, Švedska i Tunis - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!

Sastavi za Svetsko prvenstvo - Grupa F: Holandija, Japan, Švedska i Tunis - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!

Kurir pre 1 sat
Sastavi za Svetsko prvenstvo - Grupa C: Brazil, Maroko, Haiti i Škotska - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!

Sastavi za Svetsko prvenstvo - Grupa C: Brazil, Maroko, Haiti i Škotska - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoArgentinaMundijalAlžirKanadaAustrijaMeksiko

Politika, najnovije vesti »

IPESE: SAD pokreću strateški dijalog sa Srbijom u 2026, nova politika Vašingtona prema Zapadnom Balkanu

IPESE: SAD pokreću strateški dijalog sa Srbijom u 2026, nova politika Vašingtona prema Zapadnom Balkanu

RTV pre 1 minut
Mađarski ministar o pruzi Beograd-Budimpešta: Napravljene greške na više nivoa

Mađarski ministar o pruzi Beograd-Budimpešta: Napravljene greške na više nivoa

Vreme pre 1 minut
Gobaš u Skupštini Srbije: Emirati neće zaboraviti one koji su bili uz njih u teškim trenucima

Gobaš u Skupštini Srbije: Emirati neće zaboraviti one koji su bili uz njih u teškim trenucima

NIN pre 6 minuta
Treća posebna sednica Skupštine Srbije, obraća se Sakr Gobaš

Treća posebna sednica Skupštine Srbije, obraća se Sakr Gobaš

RTS pre 6 minuta
Manje od godinu dana do predsedničkih izbora: Kandidati i vlasti i opozicije ni na pomolu

Manje od godinu dana do predsedničkih izbora: Kandidati i vlasti i opozicije ni na pomolu

Radio 021 pre 1 sat