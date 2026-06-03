Sastavi za Svetsko prvenstvo - Grupa J: Argentina, Alžir, Austrija i Jordan - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!

Sastavi reprezentacija u Grupi J na Svetskom fudbalskom prvenstvu, koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

ARGENTINA: Golmani: Emilijano Martines, Heronimo Rulji, Huan Muso; Odbrambeni igrači: Gonsalo Montijel, Nauel Molina, Lisandro Martines, Nikolas Otamendi, Leonardo Balerdi, Kristijan Romero, Nikolas Taljafiko, Fakundo Medina; Vezni igrači: Đovani Lo Selso, Leonardo Paredes, Rodrigo De Pol, Esekijel Palasios, Enco Fernandes, Aleksis Mek Alister, Valentin Barko; Napadači: Lionel Mesi, Nikolas Gonsales, Đulijano Simeone, Lautaro Martines, Hose Manuel Lopes, Hulijan