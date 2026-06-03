Šesnaesta "Skobaljijada i Gurmanijada" pored Drine u Malom Zvorniku (foto)

Kurir pre 1 sat
Šesnaesta "Skobaljijada i Gurmanijada" pored Drine u Malom Zvorniku (foto)

Na šetalištu pored reke Drine naredne subotu predstoji druženje na šesnaestoj malozvorničkoj "Skobaljijada i gurmanijada" koju organizuje Turistička organizacija pod pokroviteljstvom opštine Mali Zvornik, u saradnji sa Klubom sportskih ribolovaca "Drinsko jezero".

Kao i prethodnih godina i ove je osim takmičenja u pecanju i kuvanju najavljen bogat kulturno-zabavni program koji počinje već u jutarnjim satima. Nadmetanje u pecanju skobalja startuje u 9 i traje do 14 časova, a sat kasnije biće proglašeni pobednici. Što se tiče "Gurmanijade" ekipe od po tri člana nadmetaće se u kuvanju riblje čorbe, gulaša na lovački način i čorbastog pasulja, obezbeđena su im drva za kotliće, ostalo donose sami, a njihovo takmičenje traje od 10
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Šesnaesta "Skobaljijada i Gurmanijada" pored Drine u Malom Zvorniku (foto)

Šesnaesta "Skobaljijada i Gurmanijada" pored Drine u Malom Zvorniku (foto)

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