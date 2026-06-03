Strašna Srbija u četvrtfinalu Svetskog prvenstva: Basketaši razbili Austriju i sa maksimalnim učinkom kreću po medalju!

Basketaši Srbije plasirali su se u četvrtfinale Svetskog prvenstva.

Srbija je ovom pobedom obezbedila prvo mesto u grupi A na 3x3 Svetskom prvenstvu u Poljskoj. Basketaška reprezentacija Srbije iza sebe ima savršen i treći dan Svetskog prvenstva u Basketu 3x3, gde su uspeli da savladaju svoje protivnike u oba meča. Prvo su Orlovi bili bolji od Australije sa 20:16, a onda su u meču za prvo mesto dobili i Austriju sa 21:11. Srbija je prvog dana bila bolja od Madagaskara i Španije, što je dalo samo potreban zalet za ovaj drugi