U napadu ukrajinskog drona na putnički autobus koji je saobraćao na liniji Podoljsk – Simferopolj, poginulo je osam osoba, dok je još 11 povređeno.

Napad se dogodio rano ujutru u mestu Enakijevo u samoproklamovanoj Donjeckoj Narodnoj Republici. Prema rečima šefa regiona Denisa Pušilina, u autobusu je bilo 53 osoba, a vozilo je svratio u Enakijevo kako bi primio još šest putnika. Član komiteta Državne dume za odbranu Andrej Kolesnik poručio je da se ovakvi napadi na civile neće tolerisati i oštro izjavio: "Ovo ne praštamo", dodajući da će svi prikupljeni podaci biti predati istražnim organima, a krivci