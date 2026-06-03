Strašno: Snimljen trenutak raketiranja ruskog autobusa! "Ovo im nećemo oprostiti"! Među putnicima i Poljaci (video)

Kurir pre 5 sati  |  Gazeta/P.V.)
Strašno: Snimljen trenutak raketiranja ruskog autobusa! "Ovo im nećemo oprostiti"! Među putnicima i Poljaci (video)

U napadu ukrajinskog drona na putnički autobus koji je saobraćao na liniji Podoljsk – Simferopolj, poginulo je osam osoba, dok je još 11 povređeno.

Napad se dogodio rano ujutru u mestu Enakijevo u samoproklamovanoj Donjeckoj Narodnoj Republici. Prema rečima šefa regiona Denisa Pušilina, u autobusu je bilo 53 osoba, a vozilo je svratio u Enakijevo kako bi primio još šest putnika. Član komiteta Državne dume za odbranu Andrej Kolesnik poručio je da se ovakvi napadi na civile neće tolerisati i oštro izjavio: "Ovo ne praštamo", dodajući da će svi prikupljeni podaci biti predati istražnim organima, a krivci
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