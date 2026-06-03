U susret velikom jubileju: Počelo prijavljivanje za istorijski Beogradski maraton!

Kurir pre 1 sat
U susret velikom jubileju: Počelo prijavljivanje za istorijski Beogradski maraton!

Jubilarno izdanje najmasovnije sportske manifestacije u Srbiji biće upisano u istoriju evropskog sporta, jer će Beograd istovremeno biti domaćin drugog po redu Evropskog prvenstva u uličnom trčanju.

Ono što ovaj događaj čini jedinstvenim jeste činjenica da će rekreativci iz Srbije, Evrope i sveta imati priliku da trče istom stazom, u istom vikendu i u istom ambijentu sa najboljim evropskim atletičarima koji će se boriti za medalje i titule šampiona Evrope u trci na 10 kilometara, u polumaratonu i maratonu. Beograd će tog vikenda postati evropska prestonica trčanja, a očekuje se dolazak više od 25.000 učesnika koji će zajedno ispisati novu stranicu istorije
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U susret velikom jubileju: Počelo prijavljivanje za istorijski Beogradski maraton!

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