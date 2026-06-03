Vratiću se u politiku ako se formira koalicija za rušenje VMRO DPMNE: Pendarovski se oglasio

Kurir pre 13 minuta  |  Beta)
Vratiću se u politiku ako se formira koalicija za rušenje VMRO DPMNE: Pendarovski se oglasio

Bivši predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski izjavio je da bi se vratio u politiku samo ako se stvore uslovi za formiranje ozbiljne, široke, velike opozicione koalicije koja će imati šansu da sruši vlast VMRO DPMNE.

Pendarovski je, u intervjuu za televizijsku emisiju "360 stepeni", rekao da nema drugi razlog da se vraća u poltitiku i dodao da danas ne vidi da postoje pretpostavke za formiranje takve velike opozicione koalicije, ali da ne isključuje da će se formirati možda sledeće godine, ili godine posle toga. Na konstataciju da zvuči "pomalo ziheraški" da bi se aktivirao samo ako postoji šansa da se pobedi VMRO DPMNE, bivši predsednik Severne Makedonije je rekao da sam ne
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