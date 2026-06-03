"Edine, mogu li samo ovo da kažem": Jokić je ugostio Avdića u svom domu

Edin Avdić (47) je preminuo, jedan od najboljih komentatora sa ovih prostora otišao je u večnost.

Bio je kolumnista MONDA i koautor MONDO podkasta "Šesta lična", a o tome kakav je novinar bio najbolje govori to što su ga poštovale sve košarkaške zvezde. Nedavno je pokrenuo svoj podkast "X&O's chat" na kom su gostovala mnoga velika imena i srpske i svetske košarke. Od Željka Obradovića, Miloša Teodosića, Saleta Đorđevića, Darka Rajakovića, Vasilisa Spanulisa, Vase Micića, Serđa Skariola, Svetislava Pešića, Mirze Teletovića, Marka Gudurića, Dejvida Adelmana... Tu