Kolona od pet kilometara, čeka se 10 sati ispred Hrama uprkos umoru i vrućini: uvedena pravila za ulazak

Nezapamćene scene reke ljudi i danas se beleže okolo Hrama Svetog Save.

Redovi nisu se smanjivali od sinoć i čini se da su sve duži i duži. Vernici se slivaju ka Hramu sa više strana i u miru i strpljenju čekaju kako bi se poklonili Pojasu Presvete Bogorodice. Sve okolne ulice su ispunjene kolonama koje su dugačke i preko pet kilometara. Početak reda prostirao se od ranog jutra od ugla Mekenzijeve ulice i Kneginje Zorke, zatim se dalje prostirao do Slavije pa nazad uz Ulicu Svetog Save, dalje kroz Bore Stankovića, Braničevsku i