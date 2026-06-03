Ljudi u šoku zbog imena srpskog pevača: Rodom je iz Šljivovice, a svi misle da je šala kad čuju kako ga zovu

Mondo pre 21 minuta  |  Jelena Sitarica
Ljudi u šoku zbog imena srpskog pevača: Rodom je iz Šljivovice, a svi misle da je šala kad čuju kako ga zovu

Neobična imena danas nisu retkost, nevezano da li se radi o muškarcima ili ženama, a veliki broj zvezda sa javne scene je čak i usvojio nadimke, te je publika i zaboravila kako se zapravo zovu.

No, ima i onih koji su na samom rođenju dobili takvo ime, da su slabe šanse da se u Srbiji iko tako još zove. Jedan od onih sa više nego unikatnim imenom je i pevač Omiljen Vojinović, a kako kaže, drago mu je da nosi ime koje retko ko ima. - Nikada ovo ime ne bih dao ni za šta na svetu.Pa, vi nemate pojma kakva je to privilegija kad se zovite Omiljen. Dobio sam ime po stricu, a veoma sam zahvalan roditeljima što su me baš ovako nazvali. Bilo je dosta situacija kad
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